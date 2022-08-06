Есть серьезные риски в работе Запорожской АЭС — заявление «Энергоатома»

Оккупированная Запорожская атомная станция в Энергодаре работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. Об этом сообщает НАЭК «Энергоатом».



«Двойной обстрел ЗАЭС российскими войсками из РСЗО в течение одного дня, 5 августа, вызвал серьезный риск для безопасного функционирования станции. В результате атаки на Запорожскую АЭС, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, отключен один из трех работающих энергоблоков», — проинформировали в компании.



В «Энергоатоме» добавили, что в результате обстрелов серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, также высока пожарная опасность.



Сейчас проводится ликвидация последствий повреждений.



Также сообщается, что российские военные на Запорожской АЭС заняли все подвальные помещения.



«Украинский персонал пока не имеет доступа к этим помещениям, поэтому в случае новых обстрелов у людей нет укрытия», — подчеркнули в компании.