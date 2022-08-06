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Есть серьезные риски в работе Запорожской АЭС — заявление «Энергоатома»

06 августа 2022, 12:58

Есть серьезные риски в работе Запорожской АЭС — заявление «Энергоатома»

Оккупированная Запорожская атомная станция в Энергодаре работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. Об этом сообщает НАЭК «Энергоатом».

«Двойной обстрел ЗАЭС российскими войсками из РСЗО в течение одного дня, 5 августа, вызвал серьезный риск для безопасного функционирования станции. В результате атаки на Запорожскую АЭС, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, отключен один из трех работающих энергоблоков», — проинформировали в компании.

В «Энергоатоме» добавили, что в результате обстрелов серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, также высока пожарная опасность.

Сейчас проводится ликвидация последствий повреждений.

Также сообщается, что российские военные на Запорожской АЭС заняли все подвальные помещения.

«Украинский персонал пока не имеет доступа к этим помещениям, поэтому в случае новых обстрелов у людей нет укрытия», — подчеркнули в компании.

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