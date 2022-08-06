Є серйозні ризики у роботі Запорізької АЕС — заява «Енергоатому»

Окупована Запорізька атомна станція в Енергодарі працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Про це повідомляє НАЕК «Енергоатом».



«Подвійний обстріл ЗАЕС російськими військами з РСЗВ протягом одного дня, 5 серпня, спричинив серйозний ризик для безпечного функціонування станції. Внаслідок атаки на Запорізьку АЕС, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, один із трьох енергоблоків, що працюють, відключено», — поінформували в компанії.



В «Енергоатомі» додали, що внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, а також висока пожежна небезпека.



Наразі проводиться ліквідація наслідків пошкоджень.



Також повідомляється, що російські військові на Запорізькій АЕС зайняли всі підвальні приміщення.



«Український персонал поки не має доступу до цих приміщень, тому у разі нових обстрілів у людей немає укриття», — наголосили в компанії.