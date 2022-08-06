«ДНР» заявила, что 27 человек подорвались на минах-«лепестках»

На подконтрольной «ДНР» территории с середины июля и по сегодняшний день 27 человек подорвались на минах-«лепестках». Об этом сообщает так называемый «минздрав ДНР».



Отмечается, что 27 человек были ранены. Также при детонации взрывных устройств повреждена техника. В частности, под Волновахой во время уборки урожая в поле подорвался комбайн.



В «ДНР» уверяют, что сегодня «лепестки» обнаружены на улицах в Кировском, Ленинском и Куйбышевском районах Донецка.

Как сообщалось, несколько районов оккупированных Донецка и Макеевки обстреляли минами-«лепестками». Их легко не заметить. Если наступить на такую мину, можно получить повреждение конечностей. При наезде «лепесток» детонирует и может легко повредить автомобильную шину. При этом мина может взорваться в любой момент без контакта с человеком или техникой.