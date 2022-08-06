«ДНР» заявила, що 27 людей підірвалися на мінах-«пелюстках»

На підконтрольній «ДНР» території з середини липня й до сьогодні 27 людей підірвалися на мінах-«пелюстках». Про це повідомляє так зване «МОЗ ДНР».



Зазначається, що 27 людей було поранено. Також під час детонації вибухових пристроїв пошкоджено техніку. Зокрема, під Волновахою під час збирання врожаю у полі підірвався комбайн.



У «ДНР» запевняють, що сьогодні «пелюстки» виявлено на вулицях у Кіровському, Ленінському та Куйбишевському районах Донецька.

Як повідомлялося, кілька районів окупованих Донецька та Макіївки обстріляли мінами-«пелюстками». Їх легко не помітити. Якщо наступити на таку міну, можна отримати пошкодження кінцівок. При наїзді «пелюстка» детонує та може легко пошкодити автомобільну шину. При цьому міна може вибухнути будь-якої миті без контакту з людиною або технікою.