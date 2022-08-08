В Кремле высказались о «референдумах» на захваченных территориях юга и востока Украины

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о невозможности переговоров с РФ в случае проведения оккупантами «референдумов» на оккупированных российскими войсками территориях Украины. Об этом сообщает российское СМИ «РИА Новости».



В Кремле заявили, что планы по проведению референдумов на территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей вынашивает не Кремль, а сами жители этих регионов.

«Эти планы, они же у жителей регионов. Это же не мы проводим референдумы. <...> Нужно обращаться к своим гражданам и спрашивать, почему среди них очень много тех, кто не хотел бы жить в его стране», — заявил Песков.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что проведение Россией псевдореферендумов на оккупированных территориях сделает невозможными любые переговоры.