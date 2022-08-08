Кремль висловився щодо «референдумів» на захоплених територіях півдня та сходу України

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про неможливість переговорів із РФ у разі проведення росіянами «референдумів» на окупованих військами Росії територіях України. Про це повідомляє російське «РИА Новости».



У Кремлі заявили, що плани щодо проведення «референдумів» на території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей виношує не Кремль, а самі мешканці цих регіонів.



«Ці плани, вони ж у мешканців регіонів. Це ж не ми проводимо референдуми. <...> Потрібно звертатися до своїх громадян і запитувати, чому серед них дуже багато тих, хто не хотів би жити у його країні», - заявив Пєсков.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що проведення РФ псевдореферендумів на окупованих територіях унеможливить будь-які переговори.