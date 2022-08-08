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Как война выдавливает частный бизнес из Донецкой области

08 августа 2022, 23:00

Как война выдавливает частный бизнес из Донецкой области

Село Адамовка на окраине Славянска Донецкой области уже несколько месяцев находится практически на линии фронта. Оно расположено на Изюмском направлении, с начала открытого вторжения России в Украину регулярно обстреливается российскими войсками. Жители села в основном выехали. А те, кто остались, большую часть времени проводят в подвалах. Воронки от взрывов, остатки ракет на дорогах или в огородах местных жителей здесь совсем не редкость.

На протяжении пяти лет, до тех пор, пока не начались боевые действия в самой Адамовке, предприниматель из Славянска Иван Дегтярь выращивал здесь яблоки и производил натуральный яблочный сок на продажу. Он со своим напарником оставались здесь до последнего, пока сами несколько раз не попали под обстрел.

Производство было почти кустарным, соковарка стояла во дворе, для нагрева использовали дрова. Плоды собирали с сорока шести гектар яблоневых садов, которые Иван взял в аренду, организовав садовое товарищество. Но даже такого уровня производства хватало, чтобы обеспечивать продукцией не только Славянск, но и любителей натурального продукта в других городах.

Но с началом войны работать здесь стало невозможно. Постоянные обстрелы, отсутствие электричества. Большая часть садов пострадала. Деревья уничтожены, а для того, чтобы их восстановить теперь нужно потратить годы. Нужно высаживать новые яблони, ухаживать за ними. В условиях близости к фронту это невозможно. Поэтому в начале июля предприниматель решил вывезти производство подальше от боев. Выбор пал на небольшой городок Решетиловка в Полтавской области.

Пример Ивана Дегтяря далеко не единственный для Донецкой области и для Славянска, в частности. Бизнес всех форм и уровней массово начал выезжать из региона ещё в начале марта. Из Славянска выехали практически все предприниматели. Кто имел возможность, вывез оборудование. Некоторые, как Иван, начали работу заново на новом месте. Кто-то просто заморозил свое дело. Сейчас в городе из частного бизнеса работают лишь несколько продуктовых магазинов. Все остальное закрылось уже давно.

Иван Дегтярь развивал свой бизнес пять лет, но сейчас говорит, что даже по окончании войны свое производство в Адамовку не вернет.

Основное оборудование Иван уже вывез. На месте, где когда-то кипела работа, теперь из-за близости войны остается запустение и неопределенность в будущем.

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