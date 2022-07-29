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«ДНР» «отжала» бизнес-центр в Донецке

29 июля 2022, 21:56

«ДНР» «отжала» бизнес-центр в Донецке

Здание бизнес-центра по ул. Марии Ульяновой, 63А в оккупированном Донецке. Фото: «Новости Донбасса» Здание бизнес-центра по ул. Марии Ульяновой, 63А в оккупированном Донецке. Фото: «Новости Донбасса»

Группировка «ДНР» забрала в «госсобственность» бизнес-центр в оккупированном Донецке. Соответствующее «постановление» издал 29 июля «государственный комитет обороны ДНР».

«Осуществить принудительное изъятие с обращением в государственную собственность помещений, расположенных по адресу: г. Донецк, ул. Марии Ульяновой, 6ЗА, с выплатой собственникам компенсации их стоимости», — говорится в «документе».

Собственникам здания предприсывается в 30-дневный срок освободить помещения.

При этом боевики группировки «ДНР» по факту захватили этот бизнес-центр в еще Донецке 8 июня 2019 года. Тогда группа вооруженных людей в форме «народной милиции ДНР», угрожая оружием, отобрала ключи у охраны. Прибывшим на место собственникам офисов было сказано, что «здание национализировано» приказом главы «ДНР» Дениса Пушилина и это якобы согласовано в России.

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