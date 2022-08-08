В Славянске системы отопления ставят на консервацию

Системы отопления в Славянске ставятся на консервацию, из многоэтажных домов сливается вода. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.



«Сотрудники управляющих компаний продолжают подготовку к отопительному сезону. Во многоэтажках сливается вода, консервируются системы отопления. Некоторые из них уже справились на 100%, некоторые в процессе», - сказал Лях.



Мэр отметил, что минувшая ночь в городе прошла спокойно, но все же призвал жителей эвакуироваться.



Ранее городской голова сообщил, что отопительный сезон в Славянске, скорее всего, не начнется. В городе нет воды и газа, а электричество подается с перебоями из-за близости высоковольтных линий к зоне боевых действий.