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В Славянске системы отопления ставят на консервацию

08 августа 2022, 09:46

В Славянске системы отопления ставят на консервацию

Системы отопления в Славянске ставятся на консервацию, из многоэтажных домов сливается вода. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.

«Сотрудники управляющих компаний продолжают подготовку к отопительному сезону. Во многоэтажках сливается вода, консервируются системы отопления. Некоторые из них уже справились на 100%, некоторые в процессе», - сказал Лях.

Мэр отметил, что минувшая ночь в городе прошла спокойно, но все же призвал жителей эвакуироваться.

Ранее городской голова сообщил, что отопительный сезон в Славянске, скорее всего, не начнется. В городе нет воды и газа, а электричество подается с перебоями из-за близости высоковольтных линий к зоне боевых действий.

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