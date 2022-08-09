Российские войска обстреляли ряд районов Николаевской области и областной центр

Утром, 9 августа, оккупанты обстреляли окрестности Николаева, по предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, под постоянными обстрелами оккупантов находятся населенные пункты Галицыновской общины, в результате попадания боеприпасов и их обломков в Галицыновском лесном урочище произошел пожар хвойной подстилки и лесных насаждений. Обстреливали оккупанты в Николаевском районе прошедшие сутки села Галициново, Шевченково и Лиманы.

В Баштанском районе, как сообщает Ким, оккупанты несли удар по жилым домам пгт Березнеговатое, информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Также было обстреляно село Поляна Широковского общества, в результате попаданий снарядов произошло возгорание полей. Пострадавших, по данным Кима, нет.

Ранее глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что российская армия обстреляла два района Днепропетровской области – Никопольский и Синельниковский, ударив по Никополю 120 реативными снарядами.