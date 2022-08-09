Російські війська обстріляли низку районів Миколаївської області та обласний центр

Вранці, 9 серпня, окупанти обстріляли околиці Миколаєва, за попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, під постійними обстрілами окупантів знаходяться населені пункти Галицинівської громади, внаслідок попадання боєприпасів та їх уламків у Галицинівському лісовому урочищі сталася пожежа хвойної підстилки та лісових насаджень. Обстрілювали окупанти в Миколаївському районі минулої доби села Галицинове, Шевченкове та Лимани.

У Баштанському районі, як повідомляє Кім, окупанти завдали удар по житлових будинках смт Березнегувате, інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється. Також було обстріляно село Поляна Широківського товариства, внаслідок влучень снарядів на полях сталася пожежа. Постраждалих, за даними Кіма, немає.

Раніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російська армія обстріляла два райони Дніпропетровської області – Нікопольський та Синельниківський, вдарили по Нікополю 120 реативними снарядами.