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Оккупанты обстреляли Никополь 120 реактивными снарядами — Днепропетровская ОВА

09 августа 2022, 09:13

Оккупанты обстреляли Никополь 120 реактивными снарядами — Днепропетровская ОВА

Российская армия обстреляла два района Днепропетровской области – Никопольский и Синельниковский. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. 

По его информации, ночью оккупанты обстреляли Никополь из «Градов» трижды, запустив по городу в общей сложности 120 реактивных снарядов. Резниченко сообщил, что российские снаряды попадали в жилые дома, цеха предприятий, мастерские, административные помещения и автомобили. Он отметил, что из-за обстрела пострадал работник одного из предприятий, его госпитализировали с переломом.

Также под удар попал Синельниковский район Днепропетровской области. Как сообщил Валентин Резниченко, в Великомихайловской общине разрушено жилье, предварительно обошлось без пострадавших.

Ранее мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что 8 августа российские войска ударили снарядами по частной пасеке и разрушили дом. 

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