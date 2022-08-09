В Энергоатоме предупреждают, что последствия аварии на ЗАЭС будут серьёзнее, чем на ЧАЭС

Отталкивались от последствий аварии 1986 года на ЧАЭС специалисты Государственного агентства по управлению зоной отчуждения спрогнозировали к каким последствиям может привести аварария на Запорожской АЭС. Об этом пишет компания Энергоатом в своем Telegram-канале.

Там напомнили, что российские оккупационные войска обстреливают с территории оккупированной Запорожской АЭС подконтрольные Украине населенные пункты, а также наносят удары и по самой ЗАЭС и угрожают ее взорвать, а сейчас станция заминирована.



Так специалисты Государственного агентства по управлению зоной отчуждения указывают, что на 4-м реакторе ЧАЭС было 2 2000 топливных сборок, на ЗАЭС в шести реакторах и в хранилище отработанного ядерного топлива содержится до 18 тысыч топливных сборок (в 9-10 раз больше). То есть, по их подсчетам, последствия аварии на ЗАЭС могут быть в десять раз мощнее, чем в 1986-м на ЧАЭС.

«В случае крушения площадь потенциальной зоны отчуждения составит до 30 тыс. км² (как 10 Чернобыльских зон отчуждения), а Запорожская область фактически будет потеряна для проживания и хозяйства. При этом площадь потенциальной загрязненной территории – до 2 млн км², а степень заражения других территорий Украины и Европы, России и Беларуси будет зависеть от ветра», - указывают специалисты Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Количество же ликвидаторов, по данным аналитиков, может составлять от 1 млн. человек, а погибших – десятки тысяч, в зависимости от текущего количества людей на территории Запорожской области, количество эвакуированных/отселенных лиц – от 2 млн. человек.



«Также на необъятное количество лет будет загрязнена река Днепр. Авария может привести к выбросу радиоактивного цезия-137 в количествах, опасных для здоровья людей, почв, водоемов. Основная часть выбросов придется на Украину, но пострадают также ЕС, Беларусь и РФ», – написала советница министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Лала Тарапакина и отметила, что к аварии может привести пожар, взрыв или поражение снарядами, бомбами, ракетами.

Ранее 8 августа в российской армии заявили, что заминировали Запорожскую атомную электростанцию и готовы ее взорвать.