В Енергоатомі попереджають, що наслідки аварії на ЗАЕС будуть серйознішими, ніж на ЧАЕС

09 серпня 2022, 13:59

В Енергоатомі попереджають, що наслідки аварії на ЗАЕС будуть серйознішими, ніж на ЧАЕС

Відштовхуючись від наслідків аварії 1986 року на ЧАЕС фахівці Державного агентства з управління зоною відчуження спрогнозували до яких наслідків може призвести аварарія на Запорізькій АЕС. Про це пише компанія Енергоатом у своєму Telegram-каналі.

Там нагадали, що російські окупаційні війська обстрілюють з території окупованої Запорізької АЕС підконтрольні Україні населені пункти, а також завдають ударів і по самій ЗАЕС і загрожують її підірвати, а зараз станцію заміновано.

Так фахівці Державного агентства з управління зоною відчуження вказують, що на 4-му реакторі ЧАЕС було 2 2000 паливних зборок, на ЗАЕС у шести реакторах та у сховищі відпрацьованого ядерного палива міститься до 18 тис. паливних зборок (у 9-10 разів більше). Тобто, за їхніми підрахунками, наслідки аварії на ЗАЕС можуть бути вдесятеро потужнішими, ніж у 1986 році на ЧАЕС.

«В разі катастрофи площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства. При цьому площа потенційної забрудненої території – до 2 млн км², а ступінь зараження інших територій України та Європи, росії та білорусі залежатиме від вітру», - зазначають фахівці Державного агентства з управління зоною відчуження.

Кількість ліквідаторів, за даними аналітиків, може становити від 1 млн. осіб, а загиблих – десятки тисяч, залежно від поточної кількості людей на території Запорізької області, кількість евакуйованих/відселених осіб – від 2 млн. осіб.

«Також на неосяжну кількість років буде забруднена ріка Дніпро. Аварія може спричинити викид радіоактивного цезію-137 у кількостях, небезпечних для здоров'я людей, ґрунтів, водойм. Основна частина викидів припаде на Україну, але постраждають також ЄС, білорусь і Росія», – написала радниця міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Лала Тарапакіна та зазначила, що до аварії може призвести пожежа, вибух чи удар снарядами, бомбами, ракетами.

Раніше 8 серпня у російській армії заявили, що замінували Запорізьку атомну електростанцію і готові її підірвати.

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