ВСУ взорвали склад с боеприпасами российских войск в оккупированном Геническе

На захваченной войсками РФ части Херсонской области украинские военные взорвали склад с боеприпасами оккупантов. Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.



«Геническ можно приветствовать с почином. Теперь ВСУ достают и туда. С утра более полутора часов детонировали боеприпасы россиян на опытной станции (грубо говоря между Партизанами и Новоалексеевкой)», - заявил он.



Также Хлань уточнил, что Генический район находится на административной границе с Крымом и отметил, что «теперь безопасных участков в Херсонской области для россиян больше нет».

Ранее заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский предупредил жителей захваченного войсками России Скадовска о планах оккупантов провести в городе сегодня, 9 августа, зачистку.