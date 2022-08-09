ЗСУ підірвали склад із боєприпасами російських військ в окупованому Генічеську

На захопленій військами РФ частині Херсонської області українські військові підірвали склад із боєприпасами окупантів. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.



«Генічеськ можна вітати з почином. Тепер ЗСУ дістають і туди. Зранку понад півтори години детонували боєприпаси росіян на дослідній станції (грубо кажучи між Партизанами і Новоолексіївкою)», - заявив він.



Також Хлань уточнив, що Генічеський район знаходиться на адміністративному кордоні з Кримом і зазначив, що "тепер безпечних ділянок на Херсонщині для росіян більше немає".

Раніше заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський попередив мешканців захопленого військами Росії Скадовська про плани окупантів провести у місті сьогодні, 9 серпня, зачистку.