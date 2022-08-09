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«АТБ» прекращает работу в Донецкой области

09 августа 2022, 21:16

«АТБ» прекращает работу в Донецкой области

Сеть супермаркетов «АТБ» прекращает свою работу в Донецкой области. Об этом сообщил и. о. мэра Селидово Руслан Суков.

По информации Сукова, сеть перестанет работать в связи с обострением ситуации в регионе — с 12 августа.

«На диалог идти не будут», — отметил он.

На сайте компании информации о прекращении работы в Донецкой области нет. По состоянию на конец июля в перечне работающих магазинов сети были указаны супермаркеты в Покровске, Селидово, Доброполье и Новогродовке.

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Напомним, 5 августа в Торецке повреждено здание супермаркета «АТБ».

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