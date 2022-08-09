«АТБ» припиняє роботу в Донецькій області

Мережа супермаркетів «АТБ» припиняє свою роботу на Донеччині. Про це повідомив в. о. мера Селидового Руслан Суков.



За інформацією Сукова, мережа перестане працювати через загострення ситуації в регіоні — з 12 серпня.



«На діалог йти не будуть», — зазначив він.



На сайті компанії інформації про припинення роботи в Донецькій області немає. Станом на кінець липня в переліку магазинів мережі, що працюють, були вказані супермаркети в Покровську, Селидовому, Добропіллі та Новогродівці.

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Нагадаємо, 5 серпня у Торецьку пошкоджено будівлю супермаркету «АТБ».