«АТБ» припиняє роботу в Донецькій області

09 серпня 2022, 21:16

«АТБ» припиняє роботу в Донецькій області

Мережа супермаркетів «АТБ» припиняє свою роботу на Донеччині. Про це повідомив в. о. мера Селидового Руслан Суков.

За інформацією Сукова, мережа перестане працювати через загострення ситуації в регіоні — з 12 серпня.

«На діалог йти не будуть», — зазначив він.

На сайті компанії інформації про припинення роботи в Донецькій області немає. Станом на кінець липня в переліку магазинів мережі, що працюють, були вказані супермаркети в Покровську, Селидовому, Добропіллі та Новогродівці.

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Нагадаємо, 5 серпня у Торецьку пошкоджено будівлю супермаркету «АТБ».

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