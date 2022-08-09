В Минобороны прокомментировали пожар на авиабазе в Крыму

Минобороны Украины не может установить причину возгорания на территории аэродрома «Саки» в районе Новофедоровки во временно оккупированном Россией Крыму. Так в ведомстве прокомментировали сегодняшний пожар.



При этом в Минобороны «в который раз» напомнили «о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах».



«Факт пожара может использоваться страной-террористом в информационной войне. Не исключаем, что оккупанты "случайно" найдут какие-нибудь характерные "шеврон", "визитку" или даже "ДНК"… Сохраняйте спокойствие и верьте Вооруженным силам Украины!», — резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщилось, что в Крыму произошли взрывы в поселке Новофедоровка в районе военного аэродрома.



В Минобороны России заявили, что на аэродроме «Саки» произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. Утверждается, что в результате взрыва никто не пострадал, авиационная техника на аэродроме не повреждена.



Позже подконтрольный РФ «Минздрав» Крыма сообщил о пяти пострадавших, включая ребенка. Их доставили в больницу. А «глава» Крыма Аксенов уточнил, что один человек погиб.



Аэродром «Саки» в районе Новофедоровки — один из ключевых для российской авиации в Крыму. Там базируется 43-й истребительный авиационный полк ВКС России, в составе которого преимущественно самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.