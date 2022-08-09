В Крыму произошли взрывы на военном аэродроме

В Новофедоровке произошли взрывы в районе аэродрома. Фото из соцсетей

В Крыму произошли взрывы в поселке Новофедоровка в районе военного аэродрома.



Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, публикуя также соответсвующие фотографии и видео.

По словам очевидцев, горят склады с боеприпасами и взлетная полоса аэродрома. Первый взрыв раздался около 15:20, всего сообщают о десяти. По предварительной информации, повреждены соседние дома.

Назначенный Россией «глава» Крыма Сергей Аксенов сообщил, что выехал на место происшествия.

В Минобороны России заявили, что на аэродроме «Саки» произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. Утверждается, что в результате взрыва никто не пострадал, авиационная техника на аэродроме не повреждена.



Позже подконтрольный РФ «Минздрав» Крыма сообщил о пяти пострадавших, включая ребенка. Их доставили в больницу. А «глава» Крыма Аксенов уточнил, что один человек погиб.

Аэродром «Саки» в районе Новофедоровки — один из ключевых для российской авиации в Крыму. Там базируется 43-й истребительный авиационный полк ВКС России, в составе которого преимущественно самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.