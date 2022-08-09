У Міноборони прокоментували пожежу на авіабазі у Криму

Міноборони України не може встановити причини займання на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Росією Криму. Так у відомстві прокоментували сьогоднішню пожежу.



При цьому в Міноборони «вкотре» нагадали «про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях».



«Факт пожежі може використовувати країна-терорист в інформаційній війні. Не виключаємо, що окупанти "випадково" знайдуть якісь характерні "шеврон", "візитку" чи навіть "ДНК"… Зберігайте спокій та вірте Збройним силам України!» — резюмували у відомстві.



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Раніше повідомиллалося, що в Криму сталися вибухи в селищі Новофедорівка в районі військового аеродрому.



У Міноборони Росії заявили, що на аеродромі «Саки» відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів. Стверджується, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав, авіаційна техніка на аеродромі не пошкоджена.



Пізніше підконтрольний РФ «МОЗ» Криму повідомив про п'ятьох постраждалих, зокрема дитину. Їх доправили до лікарні. А «голова» Криму Аксьонов уточнив, що одна людина загинула.



Аеродром «Саки» в районі Новофедорівки — один із ключових для російської авіації у Криму. Там базується 43-й винищувальний авіаційний полк ВКС Росії, у складі якого переважно літаки Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М.