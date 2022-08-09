Российские войска обстреляли Днепропетровскую область, есть раненые

Российские военные обстреляли Никопольский район, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.



«Российские оккупационные войска продолжают "кошмарить" наши громады. Обстреляли Мировскую громаду в Никопольском районе. 40 выстрелов из РСЗО. По предварительной информации, есть двое пострадавших: мужчина и женщина получили осколочные ранения», — проинформировал Лукашук.



Он добавил, что также поврежден газопровод.



«В настоящее время точная информация о разрушениях выясняется», — отметил Лукашук.