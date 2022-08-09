Російські війська обстріляли Дніпропетровську область, є поранені

Російські військові обстріляли Нікопольський район, є постраждалі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.



«Російські окупаційні війська продовжують "кошмарити" наші громади. Обстріляли Мирівську громаду у Нікопольському районі. 40 пострілів із РСЗВ. За попередньою інформацією, є двоє постраждалих: чоловік та жінка отримали осколкові поранення», — поінформував Лукашук.



Він додав, що також пошкоджено газопровід.



«Наразі точна інформація про руйнування з'ясовується», — зазначив Лукашук.