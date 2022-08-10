Ночью оккупанты обстреляли Николаев реактивными снарядами РСЗО «Смерч»

Ночью, 10 августа, российская армия обстреляла Николаев реактивными снарядами РСЗО «Смерч», ранив, по предварительной информации, трех человекх, среди них 13-летняя девочка. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.



Он отметил, что в результате обстрелов Николаева были повреждены жилые дома, одно из предприятий, складские помещения и автобаза.



Также обстрелам подвергся и Николаевский район. Оккупанты ударили по двум населенным пунктам Шевченковской общины - селу Шевченково и поселку Луч, повредив жилые дома и хозяйственные постройки. Вчера, 9 августа, во второй половине дня в результате попадания российских снарядов по территории Первомайской общины в селе Константиновка произошло возгорание сухостоя на прилегающих территориях жилых домов, российской армией был нанесен удар и по пгт Первомайское.

Минувшие сутки российские войска обстреливали и населенные пункты Галицыновской общины, в результате чего были повреждены жилые дома и произошло возгорание хвойной подстилки и лесных насаждений Галициновского лесного урочища. Пострадавших в Николаевском районе нет.

По словам Кима, оккупанты обстреляли еще и Баштанский район - Широковскую и Березнеговатскую общины. За пределами села Поляна из-за удара российских войск произошло возгорание полей, возле Широкого также горело поле. Пострадавших, по данным главы Николаевской ОВА, нет.

Виталий Ким также сообщил, что под постоянным огнем оккупантов остаются населенные пункты Березнеговатского общества, находящиеся на линии разграничения. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Ранее руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что ночью оккупанты обстреляли регион, от вражеских снарядов погибли 13 человек и еще 11 были ранены.