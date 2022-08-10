Вночі окупанти обстріляли Миколаїв реактивними снарядами РСЗВ «Смерч»

Вночі, 10 серпня, російська армія обстріляла Миколаїв реактивними снарядами РСЗВ «Смерч», поранивши, за попередньою інформацією, троє людей, серед них 13-річну дівчинку. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.



Він зазначив, що внаслідок обстрілів Миколаєва були пошкоджені житлові будинки, одне з підприємств, складські приміщення та автобаза.



Також обстріляли і Миколаївський район. Окупанти вдарили по двох населених пунктах Шевченківської громади – селу Шевченкове та селищу Луч, пошкодивши житлові будинки та господарські споруди. Вчора, 9 серпня, у другій половині дня внаслідок попадання російських снарядів по території Першотравневої громади в селі Костянтинівка стався спалах сухостою на прилеглих територіях житлових будинків, російською армією було завдано удару і по смт Первомайське.

Минулої доби російські війська обстрілювали й населені пункти Галицинівської громади, внаслідок чого були пошкоджені житлові будинки та сталося займання хвойної підстилки та лісових насаджень Галицинівського лісового урочища. Постраждалих внаслідок обстрілів Миколаївського району немає.

За словами Кіма, окупанти обстріляли ще й Баштанський район – Широківську та Березнегуватську громади. За межами села Поляна через удар російських військ сталося займання полів, біля Широкого також горіло поле. Постраждалих, за даними голови Миколаївської ОВА, немає.

Віталій Кім також повідомив, що під постійним вогнем окупантів залишаються населені пункти Березнегуватської громади на лінії розмежування. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.

Раніше керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко заявив, що вночі окупанти обстріляли регіон, від ворожих снарядів загинуло 13 людей і ще 11 було поранено.