Возросло количество жертв ночного обстрела Днепропетровщины

Количество жертв ночного обстрела Днепропетровской области возросло. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.



«В больнице Марганца скончались двое раненых во время ночного вражеского обстрела. Врачи боролись, но не смогли их спасти… К этой минуте ночная российская атака по Никопольскому району унесла жизни 13 мирных людей. 11 ранены, пять из них в тяжелом состоянии», — сообщил Резниченко.

Ранее сообщалось, что российские войска ночью обстреляли Днепропетровскую область из РСЗО «Град».