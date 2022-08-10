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В оккупированном Мелитополе поврежден штаб партии Путина «Единая Россия»

10 августа 2022, 11:14

В оккупированном Мелитополе поврежден штаб партии Путина «Единая Россия»

Во временно захваченном войсками РФ Мелитополе Запорожской области силы сопротивления повредили штаб партии «Единая Россия», который расположен в центре города. Об этом сообщил Telegram-канал «РИА-Мелитополь» и опубликовал фото последствий взрыва.

В сообщении отмечается, что был поврежден фасад здания.

В эфире телемарафона городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что в городе «объявлена охота» на всех причастных к псевдореферендуму на временно оккупированной части территории Запорожской области. Это, по его словам, свидетельствует, что силы сопротивления точно будут против «референдума» и будут делать все, чтобы он не состоялся.

Ранее 9 августа секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что проведение «референдумов» на временно оккупированных войсками РФ территориях Украины возможно только как фейк. 

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