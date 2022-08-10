В окупованому Мелітополі пошкоджено штаб партії Путіна «Єдина Росія»

У тимчасово захопленому військами РФ Мелітополі Запорізької області сили опору пошкодили штаб партії «Єдина Росія», розташований у центрі міста. Про це повідомив Telegram-канал «РІА-Мелітополь» та опублікував фото наслідків вибуху.



Було пошкоджено фасад будівлі.



В ефірі телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що у місті «оголошено полювання» на всіх причетних до організації псевдореферендуму на тимчасово окупованій частині території Запорізької області. Це, за його словами, свідчить, що сили опору точно будуть проти референдуму і робитимуть все, щоб він не відбувся.

Раніше 9 серпня секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що проведення «референдумів» на тимчасово окупованих військами РФ територіях України можливе лише як фейк.