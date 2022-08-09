Проведение любых «референдумов» возможно исключительно в режиме фейковых новостей — Данилов

Проведение «референдумов» на временно оккупированных войсками РФ территориях Украины возможно только как фейк. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, отметив, что у РФ нет ресурсов создать даже видимость проведения так называемых «референдумов».



«РФ не хватает коллаборантов. На временно оккупированных территориях назначенные гауляйтеры не могут сформировать органы управления. Проведение любых «референдумов» возможно исключительно в режиме фейковых новостей», - написал он в Twitter.

8 августа, напомним, назначенный войсками РФ «главой временной администрации» Запорожской области Евгений Балицкий заявил о подписании распоряжения о начале подготовки к «референдуму» относительно «присоединения» к России. Позже оказалось, что РФ планирует провести «референдум» на временно оккупированной части Запорожской области в сентябре.