Московський суд визнав «героя ДНР» Тимофєєва шахраєм та відправив до колонії

Олександр Тимофєєв. Фото: «Комерсант»

Хорошевський райсуд Москви засудив колишнього заступника «голови ради міністрів ДНР», екс-«міністра доходів та зборів ДНР» Олександра Тимофєєва, якому угруповання «ДНР» надало звання «героя», — до трьох років та шести місяців у колонії загального режиму. Про це повідомляє російський «Коммерсант».



Тимофєєва, також відомого на прізвисько «Ташкент», визнали винним у замаху на шахрайство в особливо великому розмірі (стаття 30 Кримінального кодексу РФ, частина 4 статті 159 КК РФ). За п'ять мільйонів доларів спільно з Ігорем Сосновським він обіцяв розв'язати питання із припиненням кримінального переслідування колишнього очільника «Рейлтрансхолдингу» Сергія Шпака. У квітні цього року Сосновський, який співпрацював зі слідством, отримав умовний термін.



На оголошення вироку Тимофєєву у судді Ольги Жукової пішло кілька годин. Розрахунок підсудного, який не визнавав своєї провини в злочині, що інкримінується, на виправдувальний вирок не виправдався. Суд визнав його провину повністю доведеною.



«Однак, з огляду на те, що фігурант є ветераном бойових дій, має звання героя ДНР та поранення, скинула навіть мінімальний термін, запрошений звинуваченням: замість чотирьох років загального режиму генерал отримав три роки та шість місяців», — зазначає видання.



Також повідомляється, що оскільки Тимофєєв понад року перебуває за ґратами, він незабаром матиме можливість подати до суду клопотання про умовно-дострокове звільнення.



Крім того, зазначається, що раніше «Ташкент» просив випустити його на волю для участі у так званій «спеціальній військовій операції».

Нагадаємо, за даними слідства, зв'язавшись із Сергієм Шпаком, який перебуває в міжнародному розшуку, Тимофєєв і Сосновський запропонували заочно обвинуваченому в розкраданні 1,8 мільярда рублів у «ВЕБ-лізингу» за постачання понад 800 вантажних вагонів і цистерн бізнесмену розв'язати питання з його кримінальним переслідуванням за п'ять мільйонів доларів.



У квітні цього року співробітники ФСБ затримали Сосновського після того, як він під їх негласним контролем отримав 15 тисяч доларів і муляж 485 тисяч доларів у ресторані «Урюк» від представника Шпака. Сосновський, визнавши провину, як спільника афери назвав Тимофєєва, якого заарештували.



У травні цього року в Москві розпочався судовий розгляд кримінальної справи проти Тимофєєва.