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Макрон и Джонсон договорились поддерживать Украину столько, сколько необходимо

10 августа 2022, 12:59

Макрон и Джонсон договорились поддерживать Украину столько, сколько необходимо

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном вопросы военной, экономической и гуманитарной поддержки Украины. Об этом сообщается на сайте посольства Франции в Украине.

«Президент Республики и премьер-министр подтвердили свою решимость поддерживать Украину столько, сколько необходимо, а также поддерживать высокий уровень координации между партнерами для удовлетворения военных, гуманитарных и экономических потребностей украинцев», - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили продовольственный кризис, вызванный российской агрессией против Украины. Во время разговора оба лидера подтвердили свою поддержку европейским усилиям разрешить экспорт объемов автомобильным и речным транспортом в рамках «маршрутов солидарности».

Как сообщила британская сторона, лидеры стран согласились, что усилия по обучению и оснащению украинских солдат дают на войне значительные последствия, и что нельзя допустить западной усталости от войны.

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