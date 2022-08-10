Макрон і Джонсон домовилися підтримувати Україну стільки, скільки потрібно

Президент Франції Еммануель Макрон обговорив із прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном питання військової, економічної та гуманітарної підтримки України. Про це повідомляє сайт посольства Франції в Україні.



"Президент Республіки та прем'єр-міністр підтвердили свою рішучість підтримувати Україну стільки, скільки необхідно, а також підтримувати високий рівень координації між партнерами для забезпечення військових, гуманітарних та економічних потреб українців", - йдеться у повідомленні.



Сторони також підтвердили свою підтримку європейським зусиллям дозволити експорт обсягів автомобільного та річкового транспорту в рамках «маршрутів солідарності».



Як повідомила британська сторона, лідери країн погодилися, що зусилля щодо навчання та оснащення українських солдатів дають на війні значні наслідки, і що не можна допустити західної втоми від війни.