Последствия обстрела Краматорска. Фото: Александра Гончаренко

Российские войска обстреляли Краматорск. В результате удара разрушены дома. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко.



«Очередной обстрел Краматорска. Снова частный сектор, повреждено три дома. К счастью, обошлось без жертв», — отметил Гончаренко.

Также о последствиях обстрела Краматорска рассказали в Донецкой областной военной администрации.



«Россияне применили комплекс С-300 и попали во двор одного из домов. Снаряд оставил воронку в четыре метра в ширину и полтора метра в глубину», — проинформировали в ОВА.