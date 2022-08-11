Из-за обстрелов в Донецкой области погибли 11 человек

В результате обстрелов со стороны российской армии за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области погибли 11 человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



По информации руководителя ОВА, шесть человек погибли в Бахмуте, три — в Соледаре, по одному — в Красногоровке и Авдеевке. Еще восемь человек получили ранения: шесть — в Бахмуте, по одному — в Соледаре и Авдеевке.



С 24 февраля в Донецкой области в результате обстрелов 716 человек погибли и 1831 ранены. При этом в настоящее время власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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