Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: Олександра Гончаренка

Російські війська обстріляли Краматорськ. Внаслідок удару зруйновано будинки. Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко.



«Черговий обстріл Краматорська. Знову приватний сектор, пошкоджено три будинки. На щастя, обійшлося без жертв», — зазначив Гончаренко.

Також про наслідки обстрілу Краматорська розповіли у Донецькій обласній військовій адміністрації.



«Росіяни застосували комплекс С-300 та влучили у двір одного з будинків. Снаряд залишив вирву у чотири метри завширшки та півтора метра завглибшки», — поінформували в ОВА.