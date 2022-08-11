Російські війська обстріляли Краматорськ. Внаслідок удару зруйновано будинки. Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко.
«Черговий обстріл Краматорська. Знову приватний сектор, пошкоджено три будинки. На щастя, обійшлося без жертв», — зазначив Гончаренко.
Також про наслідки обстрілу Краматорська розповіли у Донецькій обласній військовій адміністрації.
«Росіяни застосували комплекс С-300 та влучили у двір одного з будинків. Снаряд залишив вирву у чотири метри завширшки та півтора метра завглибшки», — поінформували в ОВА.