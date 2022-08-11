Российская армия обстреляла Донецкую область из авиации, ЗРК «С-300» и «Ураганов»

За сутки российская армия атаковала 11 населенных пунктов Донецкой области - города Авдеевка, Бахмут, Краматорск, Соледар, Красногоровка, Марьинка, Курахово, села Каменка, Карловка, Александрополь, Ласточкино. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области и отметили, что есть убитые и раненные мирные люди.



Правоохранители сообщили, что в результате ударов российских войск уничтожены дома мирных граждан и гражданская инфраструктура. Разрушены и повреждены 36 объектов – 27 жилых домов, из них четыре многоквартирных, помещения коксохимического завода, магазин, электросеть, гаражи.

За прошедшие сутки российская армия применила для обстрела Донецкой области авиацию, ЗРК «С-300» и «Ураганы».



Полиция задокументировала 20 военных преступлений войск РФ в регионе и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате обстрелов со стороны российской армии за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части региона погибли 11 человек.