Російська армія обстріляла Донецьку область з авіації, ЗРК «С-300» та «Ураганів»

За добу російська армія атакувала 11 населених пунктів Донецької області – міста Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Соледар, Красногорівка, Мар’їнка, Курахове, селах Кам’янка, Карлівка, Олександропіль, Ласточкине. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області та зазначили, що є вбиті та поранені мирні люди.



Правоохоронці повідомили, що внаслідок ударів російських військ знищено будинки мирних громадян та громадянську інфраструктуру. Зруйновано та пошкоджено 36 об'єктів – 27 житлових будинків, з них чотири багатоквартирні, приміщення коксохімічного заводу, магазин, електромережа, гаражі.

Минулої доби російська армія застосувала для обстрілу Донецької області авіацію, ЗРК «С-300» та «Урагани».



Поліція задокументувала 20 військових злочинів військ РФ у регіоні та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що внаслідок обстрілів з боку російської армії за минулу добу на підконтрольній українській владі частині регіону загинули 11 людей.