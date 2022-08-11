Російська армія обстріляла Донецьку область з авіації, ЗРК «С-300» та «Ураганів»

11 серпня 2022, 10:37

Російська армія обстріляла Донецьку область з авіації, ЗРК «С-300» та «Ураганів»

За добу російська армія атакувала 11 населених пунктів Донецької області – міста Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Соледар, Красногорівка, Мар’їнка, Курахове, селах Кам’янка, Карлівка, Олександропіль, Ласточкине. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області та зазначили, що є вбиті та поранені мирні люди.

Правоохоронці повідомили, що внаслідок ударів російських військ знищено будинки мирних громадян та громадянську інфраструктуру. Зруйновано та пошкоджено 36 об'єктів – 27 житлових будинків, з них чотири багатоквартирні, приміщення коксохімічного заводу, магазин, електромережа, гаражі.

Минулої доби російська армія застосувала для обстрілу Донецької області авіацію, ЗРК «С-300» та «Урагани».

Поліція задокументувала 20 військових злочинів військ РФ у регіоні та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що внаслідок обстрілів з боку російської армії за минулу добу на підконтрольній українській владі частині регіону загинули 11 людей.

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:26
За це відповідають люди у погонах: Резніков прокоментував розмінування Чонгара
11:28
«ДНР» заявила, що отруєнь аміаком не було: Як сьогодні виглядає Донецький пивзавод
11:24
У Херсонській області пошкоджено лінії високовольтних передач
10:42
Замах на Сальдо, «референдум» у Запорізькій області. Тиждень в окупації ►
10:20
«ДНР»: У Донецьку та під Горлівкою за добу загинули чотири мирні жителі
08:25
У Донецьку ліквідували витік аміаку на пивзаводі, є жертва та постраждалі
23:27
Обстріл Донецька, ситуація в області. Головне за день ►
22:24
У Донецьку — масштабна пожежа на пивзаводі, стався витік аміаку
21:34
«ДНР»: Двоє людей загинули та 12 поранені від обстрілів
16:35
Пацієнти у ліжках на вулиці, непідйомні ціни та «ви нам винні»: Як живе Маріуполь ►
16:27
Угруповання «ДНР» розпочало ексгумацію тіл на стихійних кладовищах у Маріуполі
16:10
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
15:47
Поліцейські зареєстрували 19 злочинів армії РФ проти населення Луганщини
15:17
У передмісті окупованої Горлівки через обстріл загинула жінка
14:25
Угруповання «ДНР» показало як виглядає залізничний вокзал Донецька після обстрілу
Всі новини
13:26
За це відповідають люди у погонах: Резніков прокоментував розмінування Чонгара
12:03
Евакуація зі Слов'янська: Як вивозять маломобільних мешканців, розповів Лях
11:28
«ДНР» заявила, що отруєнь аміаком не було: Як сьогодні виглядає Донецький пивзавод
11:24
У Херсонській області пошкоджено лінії високовольтних передач
10:56
Росармія веде наступ на Мар'їнку та Піски — Генштаб ЗСУ
10:42
Замах на Сальдо, «референдум» у Запорізькій області. Тиждень в окупації ►
10:37
Російська армія обстріляла Донецьку область з авіації, ЗРК «С-300» та «Ураганів»
10:20
«ДНР»: У Донецьку та під Горлівкою за добу загинули чотири мирні жителі
10:12
РФ не сформувала ударні угруповання перед вторгненням в Україну 24 лютого — Резніков
09:51
Вранці російська армія чотири рази обстріляла Харків
09:44
Російські війська обстріляли Краматорськ
09:31
До Києва доставили тіла шістнадцяти захисників Маріуполя
09:15
Окупанти атакували Дніпропетровщину: Троє загиблих, дев'ять поранених
08:58
Вночі російська армія вдарила по Луганській області дванадцятьма ракетами — Гайдай
08:52
Через обстріли на Донеччині загинули 11 людей
Всі новини
ВІДЕО
«ДНР» заявила, що отруєнь аміаком не було: Як сьогодні виглядає Донецький пивзавод
11 серпня, 11:28
Замах на Сальдо, «референдум» у Запорізькій області. Тиждень в окупації ►
11 серпня, 10:42
Російські війська обстріляли Краматорськ
11 серпня, 09:44

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти