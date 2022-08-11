За это отвечают люди в погонах: Резников прокомментировал разминирование Чонгара

Решение о разминировании Чонгара в Херсонской области и мостов на перешейках — не могло приниматься гражданскими лицами. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью «Украинской правде».



«Принятие решения о заминировании, разминировании, нажатии кнопки, чтобы что-то взорвать, вообще не относится к компетенции гражданских властей. Ни к правительству, ни к президенту, ни к министру обороны, ни к премьер-министру, ни к народным депутатам… Это чисто военный вопрос. Поэтому кто придумал этот нарратив и придумал, что кто там сказал взорвать — не взорвать, разминировать — это сугубо военная история, саперная», — подчеркнул министр.



Резников сообщил, что этот вопрос обсуждался на заседании профильного парламентского комитета.



«Я был на нем вместе с генералом (Валерием) Залужным, нашим главнокомандующим (ВСУ), и начальником Генерального штаба генералом (Сергеем) Шапталой. Наши военные дали следующее объяснение, что после победы будет проведено соответствующее расследование. И в случае установления фактов, что кем-то из военных или представителей других сил сектора безопасности и обороны было совершено преступление, они точно будут привлечены к ответственности», — сказал Резников.



Сейчас же стоит задача победить в войне, отметил он.



«Военные ясно понимают, что это вопросы военных, и они сами заинтересованы в проведении такого расследования. И факты все сегодня собираются, фиксируются, в том числе Службой безопасности, контрразведкой. Еще раз повторяю: имела ли место диверсия, имел ли место шпионаж, имела ли место провокация, или бессмысленная небрежность кого-то — но это точно не к гражданской части власти, это вопрос управления сектора безопасности и обороны. То есть людей в погонах, отвечавших за это направление», — рассказал Резников.



Также министр сообщил, что, по информации военных, есть проходы из оккупированного Крыма по суше, а не по мостам.



«Поэтому подрыв моста не повлиял бы на возможность россиян продвинуться в этом направлении», — сказал он.