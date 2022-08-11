За це відповідають люди у погонах: Резніков прокоментував розмінування Чонгара

Рішення про розмінування Чонгара в Херсонській області та мостів на перешийках не могло ухвалюватися цивільними особами. Про це міністр оборони України Олексій Резніков розповів в інтерв'ю «Українській правді».



«Ухвалення рішення про замінування, розмінування, натискання кнопки, щоб щось підірвати, взагалі не належить до компетенції цивільної влади. Ні до уряду, ні до президента, ні до міністра оборони, ні до прем'єр-міністра, ні до народних депутатів... Це суто військове питання. Тому хтось придумав цей наратив і придумав, що хтось там сказав підірвати — не підірвати, розмінувати — це суто військова історія, саперна», — наголосив міністр.



Резніков повідомив, що це питання обговорювалося на засіданні профільного парламентського комітету.



«Я був на ньому разом із генералом (Валерієм) Залужним, нашим головнокомандувачем (ЗСУ), та начальником Генерального штабу генералом (Сергієм) Шапталою. Наші військові дали таке пояснення, що після перемоги буде проведено відповідне розслідування. І у разі встановлення фактів, що кимось із військових чи представників інших сил сектору безпеки та оборони було скоєно злочин, вони точно будуть притягнуті до відповідальності», — сказав Резніков.



Наразі ж стоїть завдання перемогти у війні, зазначив він.



«Військові ясно розуміють, що це питання військових, і вони самі зацікавлені у проведенні такого розслідування. І факти всі сьогодні збираються, фіксуються, зокрема Службою безпеки, контррозвідкою. Ще раз повторюю: чи мала місце диверсія, чи мало місце шпигунство, чи мала місце провокація, чи безглузда недбалість когось — але це точно не до цивільної частини влади, це питання управління сектору безпеки та оборони. Тобто людей у погонах, які відповідали за цей напрямок», — розповів Резніков.



Також міністр повідомив, що, за інформацією військових, є проходи з окупованого Криму суходолом, а не мостами.



«Тому підрив мосту не вплинув би на можливість росіян просунутися в цьому напрямку», — сказав він.