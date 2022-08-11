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Российские войска ударили по Пескам Донецкой области ракетами «Солнцепёк»

11 августа 2022, 13:42

Российские войска ударили по Пескам Донецкой области ракетами «Солнцепёк»

Российские войска нанесли удар по Пескам Донецкой из установки ТОС-A1 «Солнцепек» термобарическими боеприпасами. 

В российских Telegram-каналах распространяют информацию, что на видео залп из 15 ракет по позициям ВСУ в Песках.

ТОС-A1 «Солнцепек» стреляет термобарическими бомба, иначе называемыми вакуумными или аэрозольными, или же топливно-воздушной взрывчаткой. Снаряд состоит из топливного контейнера с двумя отдельными зарядами взрывчатого вещества. При попадании в цель первый заряд взрывчатого вещества вскрывает контейнер и распыляет горючую смесь в виде облака.

Это облако может проникнуть в любые проемы зданий или оборонительные сооружения, которые не закрыты герметично.

Затем второй заряд поджигает облако, в результате чего образуется огненный шар, мощная взрывная волна и вакуум, который поглощает весь окружающий кислород. Оружие может разрушать укрепленные постройки, оборудование, убивать и ранить людей.

Ранее в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщалось, что российская армия ведет наступление на Марьинку и Пески.

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