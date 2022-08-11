Росармия ведет наступление на Марьинку и Пески — Генштаб ВСУ

Российская армия сосредотачивает усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



Сообщается, что на Славянском направлении противник продолжал обстрелы из артиллерии и танков вблизи Карнауховки, Вернополья, Богородичного, Мазановки и других.



На Краматорском направлении оккупанты задействовали реактивную артиллерию и танки возле Северска, Верхнекаменского, Серебрянки и Григорьевки. Вели наступление вблизи Григоровки и Верхнекаменского — успеха не имели, отошли. Боевые действия продолжаются в районе Ивано-Дарьевки.



На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы украинских войск из танков и артиллерии недалеко от Бахмута, Константиновки, Бахмутского, Веселой Долины и других населенных пунктов. Нанес авиационные удары возле Выемки, Спорного, Соледара, Бахмута и Зайцево.



Оккупанты провели разведку боем вблизи Яковлевки. Украинские военные отогнали захватчиков назад. Противник безуспешно вел наступательные и штурмовые действия недалеко от Бахмутского и Зайцево. С потерями отступил. В районах населенных пунктов Вершина и Дача боевые действия продолжаются.



На Авдеевском направлении противник совершал артиллерийские обстрелы возле Марьинки, Водяного, Нетайлово, Авдеевки, Песок, Опытного и Красногоровки. Нанес авиаудар вблизи Авдеевки. Ведет наступление в направлениях Марьинки и Песок, боевые действия продолжаются.



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