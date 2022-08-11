Російські війська вдарили по території селища Піски Донецької області ракетами «Сонцепік»

Російські війська завдали удару по Пісках Донецької області з ТОС-1А «Сонцепік» термобаричними боєприпасами.
Російські сили завдають ударів по Пісках із системи «Солнцепек» термобаричними боєприпасами pic.twitter.com/YCuU1dRFy7— Новости Донбасса (@novostidnua) August 11, 2022
У російських Telegram-каналах поширюють інформацію, що на відео залп із 15 ракет по позиціям ЗСУ у Пісках.
ТОС-A1 «Сонцепік» стріляє термобаричними бомбами, інакше їх називають вакуумними або аерозольними, або паливно-повітряною вибухівкою. Снаряд складається з паливного контейнера із двома окремими зарядами вибухової речовини. При попаданні в ціль перший заряд вибухової речовини розкриває контейнер і розпорошує горючу суміш у вигляді хмари.
Ця хмара може проникнути в будь-які прорізи будівель або оборонні споруди, які герметично не закриті.
Потім другий заряд підпалює хмару, в результаті чого утворюється вогненна куля, потужна вибухова хвиля і вакуум, який поглинає весь кисень. Зброя може руйнувати укріплені споруди, обладнання, вбивати та ранити людей.
Раніше в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України повідомлялося, що російська армія веде наступ на Мар'їнку та Піски.