В планах оккупантов провести «суд» над военнопленными ВСУ в День независимости Украины

В планах российских оккупантов устроить «суд» над военнопленными ВСУ в захваченном армией РФ Мариуполе в День независимости Украины. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, выступая в медиацентре «Украина».



По его словам, так называемый оккупантами «трибунал» захватчики Мариуполя хотят устроить на сцене местной филармонии.

«Нашу жемчужину [камерную филармонию – ред.], где проходили исключительно культурные события, превращают в место "спектакля" под названием судилище над нашими военнопленными, которых, к сожалению, очень много в тюрьмах, которые оккупанты создали вокруг Мариуполя. Более 10 тысяч находятся в тюрьмах, из них много военных. И они хотят на наш праздник, День независимости, устроить свой шабаш в Мариуполе», - сказал мариупольский городской голова, отметив, что оккупанты рассматривают и другие даты.

Вадим Бойченко отметил, что на этот шаг оккупантов Мариуполя подтолкнуло отсутствие побед войск РФ на фронте. По его мнению, таким образом они хотят преподнести «суд» над пленными ВСУ, как «достижение». Также он сказал, что еще одной целью планируемого «трибунала» над военнопленными является запугивание армии Украины.

Также мариупольский городской голова отметил, что эти действия являются военным преступлением, так как существовавшая договоренность с представителями Красного Креста и ООН предполагала, что сложившие оружие пленные, будут ехать исключительно в сторону Украины, и их не должны судить.

Ранее в патронатной службе полка «Азов» «Ангелы Азова» ссобщили, что 10 августа в Киев доставили еще 16 тел погибших украинских военных, защищавших Мариуполь.