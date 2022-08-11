Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В планах оккупантов провести «суд» над военнопленными ВСУ в День независимости Украины

11 августа 2022, 14:17

В планах оккупантов провести «суд» над военнопленными ВСУ в День независимости Украины

В планах российских оккупантов устроить «суд» над военнопленными ВСУ в захваченном армией РФ Мариуполе в День независимости Украины. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, выступая в медиацентре «Украина».

По его словам, так называемый оккупантами «трибунал» захватчики Мариуполя хотят устроить на сцене местной филармонии.

«Нашу жемчужину [камерную филармонию – ред.], где проходили исключительно культурные события, превращают в место "спектакля" под названием судилище над нашими военнопленными, которых, к сожалению, очень много в тюрьмах, которые оккупанты создали вокруг Мариуполя. Более 10 тысяч находятся в тюрьмах, из них много военных. И они хотят на наш праздник, День независимости, устроить свой шабаш в Мариуполе», - сказал мариупольский городской голова, отметив, что оккупанты рассматривают и другие даты.

Вадим Бойченко отметил, что на этот шаг оккупантов Мариуполя подтолкнуло отсутствие побед войск РФ на фронте. По его мнению, таким образом они хотят преподнести «суд» над пленными ВСУ, как «достижение». Также он сказал, что еще одной целью планируемого «трибунала» над военнопленными является запугивание армии Украины.

Также мариупольский городской голова отметил, что эти действия являются военным преступлением, так как существовавшая договоренность с представителями Красного Креста и ООН предполагала, что сложившие оружие пленные, будут ехать исключительно в сторону Украины, и их не должны судить.

Ранее в патронатной службе полка «Азов» «Ангелы Азова» ссобщили, что 10 августа в Киев доставили еще 16 тел погибших украинских военных, защищавших Мариуполь.

Еще по теме

Места
Мариуполь
Люди
Азов Мариупольцы
Прочее
Война Оккупация пленные

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:17
В планах оккупантов провести «суд» над военнопленными ВСУ в День независимости Украины
13:42
Российские войска ударили по Пескам Донецкой области ракетами «Солнцепёк»
13:26
За это отвечают люди в погонах: Резников прокомментировал разминирование Чонгара
11:28
«ДНР» заявила, что отравлений аммиаком не было: Как сегодня выглядит Донецкий пивзавод
11:24
В Херсонской области повреждены линии высоковольтных передач
10:42
Покушение на Сальдо, «референдум» в Запорожской области. Неделя в оккупации ►
10:20
«ДНР»: В Донецке и под Горловкой за сутки погибли четыре мирных жителя
08:25
В Донецке ликвидировали утечку аммиака на пивзаводе, есть жертва и пострадавшие
23:27
Обстрел Донецка, ситуация в области. Главное за день ►
22:24
В Донецке — масштабный пожар на пивзаводе, произошла утечка аммиака
21:34
«ДНР»: Два человека погибли и 12 ранены от обстрелов
16:35
Пациенты в койках на улице, неподъемные цены и «вы нам должны»: Как живет Мариуполь ►
16:10
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
15:47
Полицейские зарегистрировали 19 преступлений армии РФ против населения Луганщины
15:17
В пригороде оккупированной Горловки из-за обстрела погибла женщина
все новости
14:59
В ООН призывают создать «демилитаризированную зону» вокруг Запорожской АЭС
14:56
В пять населенных пунктов Донетчины вернули электроснабжение
14:17
В планах оккупантов провести «суд» над военнопленными ВСУ в День независимости Украины
14:17
Обязательную эвакуацию рассматривают для нескольких регионов. Могут переехать 500 тысяч человек
13:46
Потратили деньги и вернулись — такого не будет: Верещук призвала вывезти детей из Донецкой области
13:42
Российские войска ударили по Пескам Донецкой области ракетами «Солнцепёк»
13:26
За это отвечают люди в погонах: Резников прокомментировал разминирование Чонгара
12:03
Эвакуация из Славянска: Как вывозят маломобильных жителей, рассказал Лях
11:28
«ДНР» заявила, что отравлений аммиаком не было: Как сегодня выглядит Донецкий пивзавод
11:24
В Херсонской области повреждены линии высоковольтных передач
10:56
Росармия ведет наступление на Марьинку и Пески — Генштаб ВСУ
10:42
Покушение на Сальдо, «референдум» в Запорожской области. Неделя в оккупации ►
10:37
Российская армия обстреляла Донецкую область из авиации, ЗРК «С-300» и «Ураганов»
10:20
«ДНР»: В Донецке и под Горловкой за сутки погибли четыре мирных жителя
10:12
РФ не сформировала ударные группировки перед вторжением в Украину 24 февраля — Резников
все новости
ВИДЕО
«ДНР» заявила, что отравлений аммиаком не было: Как сегодня выглядит Донецкий пивзавод
11 августа, 11:28
Покушение на Сальдо, «референдум» в Запорожской области. Неделя в оккупации ►
11 августа, 10:42
Российские войска обстреляли Краматорск
11 августа, 09:44

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты