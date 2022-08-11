У планах окупантів провести «суд» над військовополоненими ЗСУ у День незалежності України

У планах російських окупантів влаштувати «суд» над військовополоненими ЗСУ у захопленому армією РФ Маріуполі у День незалежності України. Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, виступаючи у медіацентрі "Україна".



За його словами, так званий окупантами «трибунал» загарбники Маріуполя хочуть влаштувати на сцені місцевої філармонії.

«Нашу перлину [камерну філармонію – ред.], де проходили виключно культурні події, перетворюють на місце "вистави" під назвою судилище над нашими військовополоненими, яких, на жаль, дуже багато у в'язницях, які окупанти створили навколо Маріуполя. Понад 10 тисяч перебувають у в'язницях, із них багато військових. І вони хочуть на наше свято, День незалежності, влаштувати свій шабаш у Маріуполі», - сказав маріупольський міський голова, наголосивши, що окупанти розглядають й інші дати.

Вадим Бойченко зазначив, що на цей крок окупантів Маріуполя підштовхнула відсутність перемог військ РФ на фронті. На його думку, таким чином вони хочуть проведення «суду» над полоненими ЗСУ подати як «досягнення». Також він сказав, що ще однією метою «трибуналу» над військовополоненими є залякування армії України.

Також маріупольський міський голова зазначив, що ці дії є військовим злочином, оскільки існуюча домовленість з представниками Червоного Хреста та ООН передбачала, що полонені, які склали зброю, їхатимуть виключно у бік України, і їх не повинні судити.

Раніше в патронатній службі полку "Азов" "Янголи Азову" повідомили, що 10 серпня до Києва доставили ще 16 тіл загиблих українських військових, які захищали Маріуполь.