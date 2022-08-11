В ООН призывают создать «демилитаризированную зону» вокруг Запорожской АЭС

В ООН призвали стороны войны в Украине прекратить любую военную деятельность вокруг Запорожской атомной электростанции и создать вокруг предприятия «демилитаризированную зону». Об этих призывах генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша сообщается на сайте ООН.

«Я призываю вооруженные силы Российской Федерации и Украины немедленно прекратить все военные действия в непосредственной близости от завода и не наносить удары по его объектам или окрестностям. Я настоятельно призываю стороны вывести любой военный персонал и технику с завода и воздержаться от дальнейшего развертывания сил или техники на объекте. Объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции. Вместо этого необходимо срочно согласовать на техническом уровне безопасный периметр демилитаризации для обеспечения безопасности района», - заявил он.



Также Гутерриш призвал предоставить миссии МАГАТЭ немедленный, безопасный и беспрепятственный доступ к Запорожской АЭС.

Ранее советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что в Херсонской области упал столб высоковольтных линий передач, которые идут от Запорожской атомной эллектростанции в оккупированный российскими войсками Крым.