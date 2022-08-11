В ООН закликають створити «демілітаризовану зону» навколо Запорізької АЕС

В ООН закликали сторони війни в Україні припинити будь-яку військову діяльність навколо Запорізької атомної електростанції та створити навколо підприємства «демілітаризовану зону». Про ці заклики генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріша повідомляється на сайті ООН.

«Я закликаю збройні сили Російської Федерації та України негайно припинити всі військові дії в безпосередній близькості від заводу та не завдавати ударів по його об'єктах чи околицях. Я наполегливо закликаю сторони вивести будь-який військовий персонал та техніку із заводу та утриматися від подальшого розгортання сил чи техніки на об'єкті. Об'єкт не повинен використовуватися в рамках будь-якої військової операції. Натомість необхідно терміново узгодити на технічному рівні безпечний периметр демілітаризації для забезпечення безпеки району», - заявив він.



Також Гутерріш закликав надати місії МАГАТЕ негайний, безпечний та безперешкодний доступ до Запорізької АЕС.

Раніше радник голови МВС Антон Геращенко заявив, що в Херсонській області впав стовп високовольтних ліній передач, які йдуть від Запорізької атомної електростанції до окупованого російськими військами Криму.