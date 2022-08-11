В мэрии Мариуполя предупредили, что отопления в оккупированном городе не будет

Российские оккупанты организовать отопительный сезон в захваченном Мариуполе не смогут. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, выступая в медиацентре «Украина».



По его словам, также оккупанты не в состоянии обеспечить мариупольцев питьевой водой, наладить электро- и газоснабжение. Бойченко сказал, что для возвращения в краны жителей города качественной питьевой воды понадобятся миллиарды гривен и режим тишины, а на восстановление неработающей системы водоотвода - от полутора до двух лет.

«Они [оккупанты – ред.] пытаются дать электроснабжение в городе, но у них нет ума: вместо 220 Вт дают 380 Вт, поэтому сжигают квартиры и то уцелевшее имущество… К этому добавляется неработающая система газоснабжения», - добавил он.



Жители Мариуполя, как говорит Вадим Бойченко, понимают, что зимой из-за отсутствия отопления в городе будет очень холодно, потому горсовет фиксирует «возрастающее количество выезжающих в сторону нашего государства».

Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в планах российских оккупантов устроить «суд» над военнопленными ВСУ в захваченном армией РФ Мариуполе в День независимости Украины.



Вчера, 10 августа, мы опубликовали материал о том, как живут мариупольцы в оккупации. В городе не хватает мест в больницах, некоторые пациенты лежат в койках даже на улице. Пенсионеры выстраиваются в очереди за гуманитарной помощью. Уже месяц не могут потушить пожар на заводе «Сателлит». Он до сих пор горит. Нищенскую пенсию в 6 тысяч рублей — и то не все получают.