Пациенты в койках на улице, неподъемные цены и «вы нам должны»: Как живет Мариуполь ►

В захваченном российскими силами Мариуполе оккупационным «властям» до сих пор не удается возобновить газоснабжение и электричество. В городе не хватает мест в больницах, некоторые пациенты лежат в койках даже на улице. Пенсионеры выстраиваются в очереди за гуманитарной помощью. Уже месяц не могут потушить пожар на заводе «Сателлит». Он до сих пор горит. Нищенскую пенсию в 6 тысяч рублей — и то не все получают. Как живет Мариуполь сегодня — в материале «Новостей Донбасса».



То, что катастрофически не хватает больниц в городе и мест в палатах — даже не скрывают при съемках сюжетов для российских федеральных каналов.



«Потому что палат не хватает, количество больных огромное, все пытаются обращаться. Ходит инфекция в городе, явно кишечная, поэтому резко возросло количество больных. Их негде размещать, вплоть до того, что держат их на улице. Опять же, нехватка медперсонала катастрофическая», — рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



Инфекции возникают из-за того, что в городе погибли тысячи людей. Их тела долгое время лежали просто на улицах и разлагались. К тому же, в Мариуполе не хватает качественной питьевой воды.



«Вода развозная — опять же, очереди. Качество ее такое же, как и у технической из крана. Отчасти потому и всплеск инфекционных заболеваний в городе», — пояснил «Новостям Донбасса» Андрющенко.



С продуктами ситуация чуть лучше. Пенсионерам привозят гуманитарку из России. Но ее становится все меньше.



«При привозе гуманитарии на пункт выдачи люди видят, что те коллаборанты, которые распределяют это все, они половину машины гуманитарки загружают в свои автомобили», — рассказал волонтер Николай Осыченко.



Пенсионеры вынуждены выстраиваться в большие очереди, чтобы получить хоть какую-то воду и еду.



«Они там оформили какую-то пенсию. Им дали разовую выплату, по-моему, 31 тысячу рублей. Но пока они пенсию не получают либо получают не все. Эта пенсия будет небольшая — около шести тысяч рублей. Понятно, что пенсионеру этого будет недостаточно для проживания», — отметил журналист, житель Мариуполя Артем Попов.



Другие жители вынуждены устраиваться на тяжелые работы, чтобы получить минимальные выплаты.



«Молодежь там без работы. Им предлагают разбирать завалы, убирать улицы. Они позвали людей в порт на работу, но это небольшое количество и это узкопрофильные специальности. Таких людей в городе очень мало осталось», — пояснил журналист.



Цены на овощи и фрукты в Мариуполе чуть ниже, чем на подконтрольной Украине территории. Все остальное же — стоит очень дорого.



«На многие продукты там цены просто космические. Шампуни, предметы женской гигиены, зубные пасты — это все очень дорогое», — рассказал Попов.



Осыченко, в свою очередь, отметил, что «цены дикие» и на бытовую химию.



Мариуполь практически полностью остается без газа. Оккупационные «власти» заявляют, что работают над восстановлением подачи.



«Они там показали якобы один дом, куда подключили газоснабжение. Показывали по пропагандистским местным каналам, а так у большинства людей — если не у всех — газа как не было, так и нет», — сообщил Попов.



Соответственно не будет зимой и отопления.



«Работы по инвентаризации газовых труб, повреждений, в том числе в середине города, газотранспортной системы, по сути, не проводятся. Точечно что-то латают, создается иллюзия», — рассказал Андрющенко.



По словам Николая Осыченко, котельные вряд ли будут работать.



«Еще нужно знать, что, когда Россия наступала, она била, в том числе, и по котельным. И котельные были разбиты — это было сделано для полной деморализации жителей. Я там был, я был полностью деморализован. Но котельные разбиты, их отремонтировать нельзя — оборудование нужно новое. При этом мы понимаем, что Россия под санкциями», — прокомментировал ситуацию волонтер.



Проблемы будут и с электроснабжением. Сейчас больше чем в половине домов, где живут люди, его нет.



«То, как они сейчас протягивают электрику по городу — кидают по деревьям, еще как-то. Осенью начнутся ветра, морские ветра. Сейчас ЛЭП там нет. Они бросают времянки между столбами, между домами, между столбами и деревьями. Ветер — и это все ляжет, это все замкнет», — отметил Осыченко.



В городе тем временем уже почти месяц не могут погасить пожар на заводе «Сателлит». Там производили подсолнечное масло.



«150 тонн воды оккупанты использовали уже. Бесполезно абсолютно. Погасить невозможно без специальных реактивов, которых в городе нет. Поэтому тушат просто водой. Махнули рукой, поэтому завод горит», — пояснил Андрющенко.



Зато оккупанты продолжают проводить мобилизацию. И набирают людей в созданную ими так называемую «полицию». При этом в Мариуполе все чаще происходят перестрелки между российскими солдатами и участниками группировки «ДНР». Одна из них была совсем недавно.



«Они базируются в части Кальмиусского района — там часто это происходит. В этот раз в районе Левобережного было. Делили очередное награбленное — не поделили. Стреляли. Все это, естественно, в процессе употребления (спиртного). Ранили россиянина. Следом приехала "комендатура", арестовала "днровских военных". Судя по всему, им теперь дорога либо в окопы, либо в подвал», — рассказал Андрющенко.



Город наполнен людьми с оружием и живет, фактически, по законам Дикого Запада.



«На море местные жители стараются обходить стороной городской пляж, потому что там сосредоточены кадыровцы, "днровцы". Это все под мухой, они там выпивают, цепляются к местным жителям, к девушкам. Как рассказывают люди, когда им отказывают в знакомствах или во времяпровождении — они с претензией: "Вы нам должны. Мы вас приехали тут освобождать"», — сообщил Попов.



Город разрушен на 90 процентов. Возвращаются сейчас туда единицы. Оккупанты строят новые дома. Но жить там будут преимущественно российские военные, а не мирные мариупольцы.