Мерія Маріуполя попереджає, що опалення в окупованому місті не буде

Російські окупанти організувати опалювальний сезон у захопленому Маріуполі не зможуть. Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, виступаючи у медіацентрі "Україна".



За його словами, також окупанти не в змозі забезпечити маріупольців питною водою, налагодити електро- та газопостачання. Бойченко сказав, що для повернення в крани мешканців міста якісної питної води знадобляться мільярди гривень та режим тиші, а на відновлення непрацюючої системи водовідведення – від півтора до двох років.

«Вони [окупанти – ред.] намагаються відновити електропостачання у місті, але у них немає розуму: замість 220 Вт дають 380 Вт, тому спалюють квартири і те вціліле майно… До цього додається непрацююча система газопостачання», - додав він.



Мешканці Маріуполя, як каже Вадим Бойченко, розуміють, що взимку через відсутність опалення у місті буде дуже холодно, тому міська рада фіксує «зростаючу кількість тих, хто виїжджає у бік нашої держави».

Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що у планах російських окупантів влаштувати «суд» над військовополоненими ЗСУ у захопленому армією РФ Маріуполі у День незалежності України.



Вчора, 10 серпня, ми опублікували матеріал про те, як мешкають маріупольці в окупації. У місті не вистачає місць у лікарнях, деякі пацієнти лежать у ліжках навіть на вулиці. Пенсіонери вишиковуються в черги за гуманітарною допомогою. Вже місяць не можуть загасити пожежу на заводі «Сателіт», він і досі горить, а пенсію в 6 тисяч рублів отримують не всі.