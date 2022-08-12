Из портов «Южный» и «Черноморск» вышли еще два корабля с агропродукцией

Из украинских портов «Черноморск» и «Южный» в рамках «зернового коридора» вышли еще два судна с украинским продовольствием. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в своем Twitter.



По данным ведомства, судно Sormovsky под флагом Белиза перевозит 3,5 тысячи тонн пшеницы из Черноморска в турецкий город Текирдаг. А STAR LAURA под флагом Маршалловых островов с 60 тысячами тонн кукурузы отправился из Южного в Иран.

Около 375 тысяч тонн зерновых грузов и других продуктов удалось вывезти морским «зерновым коридором», сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.